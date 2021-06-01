18 yaş altına toplu taşıma yasağı var mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kararları açıklamasının ardından ise dün gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı Haziran ayı için geçerli olacak yeni normalleşme kararlarının yer aldığı genelgeyi 81 İl valiliklerine gönderdi. Alınan kararlarda 65 yaş üzeri için belli sınırlamalarla kısıtlama genişletilirken, 18 yaş altı için ise yeni düzenlemeler yapıldı.

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİYOR MU?

81 il valiliklerine gönderilen İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde;

“18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.” Denildi.

Aynı zamanda “18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.” İfadeleri kullanıldı. Buna göre 18 yaş altı kişiler sokak kısıtlamaları kurallarına tabi olurken, şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklar.

65 YAŞ ÜZERİ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre;

“Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.” Denildi.