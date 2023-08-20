18 yaşındaki genç kıza toplu tecavüz iddiası! Şoke eden detay ortaya çıktı

Özellikle genç turistler için popüler bir destinasyon haline gelen İspanya Mallorca'da 18 yaşında bir genç kıza toplu tecavüz iddiası büyük bir şoka neden oldu. Yerel medyadan Última Hora'nın haberine göre, cinsel saldırı pazartesi sabahı saat beş sularında gerçekleşti. Olayla ilgili beş Fransız turist ve bir İsviçreli turist tutuklandı.

İĞRENÇ SALDIRI SIRASINDA GÜLMÜŞLER

İngiliz medyasından Daily Mirror gazetesi ise 18 yaşındaki genç kıza toplu tecavüz iddiasıyla ilgili soruşturmalar devam ederken, bir yargıcın sorumluların mide bulandırıcı saldırı sırasında güldüklerini söylediğini yazdı.

Haberlerdeki iddiaya göre, Magaluf'ta tatil yapan 18 yaşındaki bir İngiliz'e toplu tecavüz ettiği söylenen grup, iğrenç saldırıyı cep telefonlarına kaydederken gülüyordu.

Última Hora'nın haberine göre yargıç, videolarda erkeklerin "eğlenip güldüğünü" ancak hiçbir zaman kadın sesini duymadığını söyledi.

Yargıca göre, "gerçekten aşağılayıcı ve küçük düşürücü uygulamalara" dair kanıtlar var ve mağdurun rıza göstermiş olabileceğine dair bir işaret bulunmuyor.

Buna ek olarak grubun olayla ilgili 20'den fazla video çektiği ve 13'ünün onların telefonlarından birinde bulunduğu söyleniyor.

Ayrıca, iki kişinin daha olaya karıştığı ve polisin bu kişileri aradığı öne sürüldü.

