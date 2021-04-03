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18 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü

03.04.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Arif Topaloğlu (18), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

18 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü

Olay, sabaha karşı Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2’nci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Topaloğlu, sokakta beklediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Arif Topaloğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI MAHALLEDE 3 GÜN İÇİNDE İKİNCİ CİNAYET

Aynı mahallede 3 gün önce de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayı izlemek için evden çıkan Uğur Ayıklar, başına isabet eden kurşunla vurularak, hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ

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