18 yıl önce işlenen Emine Akkesen cinayetini özel ekip aydınlattı

Olay, 3 Ağustos 2003'te ilçeninin Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Emine Akkesen boğularak öldürülmüş olarak bulundu. 18 yıldakatil zanlısı yakalanamadı, kimliği de tespit edilemedi. Cinayet dosyası faili meçhul olarak kaldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden açtı. 3 aylık çalışmalar sonucunda, yaklaşık 11 klasör evrak, yüzlerce ifade, ekspertiz raporları, HTS kayıtları tekrar incelendi.

BAŞKA BİR SUÇTAN CEZAEVİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kurulan özel ekip Edirne, Eskişehir, Çanakkale, Adana, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Dosya kapsamında şüpheli veya şüphelileri tespit etmek amacıyla bilgi sahibi kişilerin tekrar ifadelerine başvuruldu. Yapılan araştırmalar devam ederken, Cinayet Büro Amirliğince maddi bulgular tekrar gün yüzüne çıkartılarak gerekli incelemeler için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan DNA karşılaştırılması sonucunda, kasten adam öldürme olayını gerçekleştiren şüphelinin Engin Akkuş olduğu tespit edildi. Cinayetin işlendiği 3 Ağustos 2003'e kadar Aydın'da yaşadığı tespit edilen Akkuş'un işlediği başka bir suçtan Kahramanmaraş Cezaevi'nde hükümlü olduğu öğrenildi.

(DHA)

