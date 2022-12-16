180 bin TL'ye ev alacaklardı! "Yüzlerce mağdur var" Hala evlerini bekliyorlar

İzmir'de şoke eden bir olay meydana geldi. Torbalı'da yaşayan vatandaşlar 2017 yılında, bir inşaat firmasının 7 etaptan oluşan henüz temeli atılmayan projeden daire satın almak istedi. Ev sahibi olma ümidiyle müteahhide ödemelerini yapan vatandaşlara teslimatı için 1 sene vaat edilmesine rağmen daireler teslim edilmedi. Mağdurlar, satın aldıkları dairelerin arsa sahiplerine ait olduğunu ya da birden fazla kişiye mükerrer satıldığını öğrendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Firma yetkililerine ulaşamayan mağdurlardan 40'ı Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ruhsata aykırı yapıldığını öğrendikleri inşaatın da belediye vasıtasıyla mühürlenmesini sağladı.

Konuya dair AA muhabirine açıklama yapan avukat Mehmet Sarıkaya, daire sahibi olmak isteyenlerin müteahhitle görüşerek dairelerini seçtiğini, paraların verilmesine rağmen söz verilen sürede teslim edilmediğini söyledi.

İlk yaptıkları incelemede satılan dairelerin bir bölümünün arsa sahiplerine ait olduğunu belirlediklerini dile getiren Sarıkaya, "Aynı zamanda bu dairelerin birden fazla kişiye mükerrer satıldığını da öğrendik. Sözleşmelerde 1 yıl süreyle inşaatların tamamlanacağı vaadinde bulunuldu ama 6-7 seneden bu yana insanlar evlerini bekliyor. Toplam 100 kişinin olduğunu biliyoruz. Bunlardan 40'ı suç duyurusunda bulundu."

"BELKİ YÜZLERCE MAĞDUR VAR"

Mağdurlardan Ferhat Öktem ise 2018'de aldıkları dairenin parasını peşin ödediklerini ancak teslimatın gerçekleşmediğini belirtti.

Satın aldığı dairenin arsa sahibine ait daire olduğunu 3 yıl sonra öğrendiğini anlatan Öktem, "Suç duyurusunda bulunduk. Emekli ikramiyemin tamamını müteahhide verdim. Belki yüzlerce mağdur var. En son telefon görüşmelerinde, kendisine bir şey olmayacağını iddia ediyor. Hukuk gerekeni yapacaktır diye bekliyoruz." dedi.

Fehime Tosun ise daire almak için miras kalan tarla ile kızının dairesini verdiğini belirterek, 2017 Ocak ayından önce teslimini bekledikleri dairenin hala ortada olmadığını ifade etti.

"O TARİHTE 180 BİN LİRA VERDİM"

Firmadan şikayetçi olduğunun altını çizen Tosun, "Hakkımızı istiyoruz. Bir an önce evimizi teslim etsinler. Sinir hastası olduk, dolandırıldık." diye konuştu.

Asuman Akavcı da ev almak için emekli ikramiyesini ve birikmiş parasını verdiğini anlattı.

Yaşananlardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu vurgulayan Akavcı, "Çok mağdur ve perişanım. O tarihte 180 bin lira verdim. Şu anda cebimde para yok. 1 yıl içinde teslim edileceği vaat edildi." ifadesini kullandı. (AA)