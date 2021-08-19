19 Ağustos 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün yeni kazanç yolları keşfedebilirsiniz!

Aslan burcu bugün yeni kazanç yolları keşfedebilir. Akreplerin ise yolculuk planları değişebilir. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe Aslan, Oğlak, Balık, Yay, Akrep, Boğa, Terazi, Kova, Başak, İkizler, Yengeç, ve Koç burcu yorumları, Astrolog Merve Rençber’in günlük burç yorumu...

KOÇ

Bugün günün ilk yarısında finansal planlarınızda ani değişiklikler olabilir. İlerleyen saatlerde anda kalmaktan ziyade geçmiş veya gelecekle ilgili planlar, düşünceler içinde olabilirsiniz. Alternatif iş teklifleri ve başvuruları ile ilgilenebilirsiniz.

BOĞA

Bugün güne hızlı başlayabilir, estetik konularla ve dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz. Tarzınızda değişiklik yaparak enerjinizi de değiştirebilirsiniz. Akşam saatlerinde iyicil enerjiler çalışmaya başlayacaktır.

İKİZLER

Bugün aile üyelerinizle ilişkileriniz ön planda olabilir. Aile işleri, ebeveynler ve aile üyelerinin kişisel meseleleriyle ilgili çaba ve efor sarf etmeniz gerekebilir. Maddi planlamaları daha detaylı ve akılcı yapmalısınız.

YENGEÇ

Bugün ilişkilerinizde daha yapıcı ve uzlaşmacı olabilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerde orta yolu bulabilir, imza işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İlişkilerinizin geleceğine dair kounşuşmalar yapabilirsiniz. Bir teklif alabilirsiniz.

ASLAN

Bugün yeni kazanç yolları keşfedebilir, kazanç sağlayacağınız anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Özgüven ve öz değerin yaşamda ilerleyebilmeniz adına korunması gereken bir gün. İş hayatında kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyin.

BAŞAK

Bugün çocuklarınızla ilgilenebilir, çocuklarınızın hayatı, geleceği ve rutinleriyle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Bazı Başaklar çocuk sahibi olma isteği duyabilir. Yaşamdan keyif almak, ilişkilerinizde sevgi enerjisini arttırmak için öncelikle kendinize ve çevrenize sevgi vermeye çalışın.

TERAZİ

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Günün ilk yarısında evinizde tadilat veya arızalarla meşgul olabilirsiniz. Gündüz saatleri zaman zaman iç bunaltıcı olsa da akşam saatleriyle iyicil enerjiler hakim olacak.

AKREP

Bugün yolculuk planlarınız değişebilir, son dakika planlarına uyum sağlamanız gerekebilir. Güne başlarken yepyeni fikirler, yepyeni kararlar içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde ilerleyen, netleşen durumlar olabilir. Akılcı planlar, akılcı adımlar içinde olma zamanı.

YAY

Bugün plan dışı ödemeler ve harcamalarınız olabilir. Gün içinde şartlar ve koşullardan memnuniyet duymak yerine daha eleştirel ve yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Duygu durumlarınız daha hızlı değişebilir, değişen duygular da bazı isteklerinizden vazgeçmenize neden olabilir.

OĞLAK

Bugün stres ve gerilime dikkat edin, yapıcı olmaya ve işlerinizde adım adım ilerlemeye çalışın. Teknolojik aletler ve araçlarla ilgili harcamalar, satın alımlarınız olabilir. Kardeşlerden yardım ve destek görebilirsiniz. Unutkanlıklara dikkat.

KOVA

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilir, gün içinde kendi içinize çekilmek veya yalnız programlar yapmaktan daha keyif alabilirsiniz. Maddi veya manevi yardımlar yapacağınız durumlar ortaya çıkabilir.

BALIK

Bugün eski dostlarınızdan haber alabilir, eskiden ziyaret ettiğiniz yerleri tekrar ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde sessiz gerilimler, kıskançlık gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kiminle neyinizi paylaştığınıza dikkat edin.



