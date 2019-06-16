HABER

19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 01:04 | Son Güncelleme

Festivalin ilk gününde sanatçı Bülent Ersoy sevilen şarkılarını seslendirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sanatçı Bülent Ersoy sahne aldı.

Alanya Belediyesince düzenlenen festival kapsamında belediye binasının arkasındaki alanda konser verildi.

Konserde Bülent Ersoy, yaklaşık 1,5 saat sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Bülent Ersoy'a resminin bulunduğu su kabağı, muz lifinden yapılmış hediyeler ile plaket verdi.

Konser öncesi gazetecilere açıklama yapan Bülent Ersoy, söz ve bestesi Tarkan'a ait "Ümit Hırsızı" şarkısının çok beğenildiğini söyledi.

Şarkının Tarkan'ın kendi çıkaracağı CD'de yer aldığını anlatan Bülent Ersoy, "Kendisiyle buluştuğumda 'Ben bunu kıskandım, şahsen ben okumak isterdim' dedim. Kendileri de her zamanki nezaketleriyle, aslında bu nezaket ötesi bir şey, 'Zatıaliniz okursa ben çok daha mutlu olurum' dedi. Biraz da ağır kanlıyım ama sonunda okudum ve klibini çektim. Çok da beğenildi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Bülent Ersoy, Alanya'ya daha önce bir kez geldiğini ancak şehri gezme imkanın olmadığını, bu gelişinde de gezme imkanı bulamadığını ifade etti.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Kırıkkale’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediKırıkkale’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu! Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya Bülent Ersoy festival konser

En Çok Okunan Haberler

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhtarlık kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Tayinim çıktı' dedi 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

Borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Piknik yaparken yıldırım çarptı, ağır yaralandı!

Pikniğe gitti, kabusu yaşadı!

YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.