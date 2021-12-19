19 Aralık burç yorumları: Fırsatlar artacaktır

Koç burcu partnerinden bir teklif alabilir. İkizler burcunun heyecan ve merak duyguları yükselebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bu süreçte süregelen ilişkinizde evlilik ve nişan gibi kararlar alabilirsiniz. Partnerinizden bir teklif alabilirsiniz. Bazı Koçlar bu dönemde istifa ve iş değişikliği kararı içerisinde olabilir. Özellikle bir süredir bu konuyla ilgili gel gitler yaşayanlar için bugünler, nihai kararı almaya götürecektir.

BOĞA

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Krediler ve bankacılık işlemleriyle ilgili doğru planlamalar yapmanız ve daha temkinli hareket etmeniz gereken bir dönem. Eğitimler ve seyahatler için harcamalarınız ve para çıkışlarınız olabilir. Eşiniz, kazanç ve birikimleriyle ilgili daha aktif bir sürece girebilir.

İKİZLER

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bu dönemde karşınıza kadersel birliktelik, kadersel ilişkiler çıkabilir. Geride bırakmanız gereken insanları daha iyi görebilir ve anlayabilirsiniz. Süregelen ilişkilerde arzu ve tutku, heyecan ve merak duyguları yükselebilir.

YENGEÇ

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde hızlı duygusal değişimler yaşayabilirsiniz. Planlarınız daha anlık, duygu ve düşünceleriniz daha değişken olacaktır. Akşam saatlerinde bireysel işler ve planlar ön planda.

ASLAN

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Yaşama karşı, ilişkilere ve mutlu olmaya dair daha hevesli olacaksınız. İçinizden geldiği gibi hareket etme, kendinizi gösterme, cesaret gerektiren adımları atabilme konusunda önümüzdeki süreç sizi daha fazla destekleyecek. Aşk ilişkileri için oldukça keyifli bir süreç başlıyor. Yalnızlar için potansiyeller ve fırsatlar artacaktır.

BAŞAK

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Gün içerisinde aile içinde kutlamalar, tanışmalar ve aileye katılan yeni üyeler gündeme gelebilir. Süregelen ilişkinizi ilerletmek için aile üyelerinizi bir araya getirebilirsiniz. Gebelik, çocuklarla ilgili konular, çocuk sahibi olma isteği gibi konular konuşulabilir.

TERAZİ

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bu dönemde kadersel karşılaşmalar yaşayabileceğiniz gibi yeni tanışacağınız kişiler de karmik etkilerle karşınıza gelebilir. Sözlerinizin pozitif veya negatif bir karma oluşturabileceği bir dönemde olacaksınız. Bu yüzden olumlu düşünüp olumlu konuşmak yaşamanıza fırsatları getirebilir. Dedikodudan ve büyük sözler sarf etmekten mutlaka kaçının.

AKREP

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. İşinizi büyütme adına reklam ve tanıtım çalışmaları yapabilirsiniz. Reklamcılık ve proje bazlı işlerden kazanç sağlayabilirsiniz. Bir iş yeri açma, şubelerinizi genişletme, personellerle ilgili düzenlemeler de bazı Akrepler için gündeme gelecektir.

YAY

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. İlişkilerden yana şans ve fırsatlarınızın arttığı, ilişkilerinizin iyileşme kaydedebileceği bir zamandasınız. İyimserliğinizi korumak, şansınıza güvenmek hayatın farklı alanlarında size yeni kapılar açabilir.

OĞLAK

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Sağlıkla ilgili durumlar pozitif veya negatif yönlü büyüme, ilerleme gösterebilir. Stres ve kaygı sağlıkla ilgili hassasiyetleri arttırırken iyimserlik ve inanç, huzur, tevekkül beden sağlığınızı da güçlendirecektir.

KOVA

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bir süredir devam eden kararsızlığınız, yaşadığınız belirsizlik veya ikilem artık son buluyor. Geleceğe yönelik konularda iyimser tarafınızı koruyorsunuz. Evlilik adımları, boşanma adımları ve davalar gündemde.

BALIK

Bugün İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Gün içerisinde anlık planlarla hareket ediyorsunuz. Günün ilk yarısı rahatlama isteğinde olabilir, öğleden sonradan itibarense sevdiğiniz şeyleri yapmakla, hobilerinizle ilgilenebilir; sevdiklerinizle program yapabilirsiniz.



