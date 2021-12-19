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19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

19.12.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Aralıklarla düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Noter eşliğinde yapılan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Son olarak Süper Loto'da son olarak devreden ikramiye 92.239.088 TL değerinde olmuştu. Peki 19 Aralık 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Aralık Süper Loto sonuçları...

19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 92.239.088 TL değerinde olmuştu. Peki 19 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

19 ARALIK PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlenecek. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte devreden büyük ikramiye 92.239.088 TL olarak belirlenmişti.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar ise 20, 27 ,29 ,32 ,44 ,48 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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