19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Samsun, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da tören düzenlendi. Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kıbrıs, Kore ve Güneydoğu gazilerinin katıldığı törende, Vali Osman Kaymak, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Kaymak, uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan vatanın, şehit ve gazilerin en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, "Milletimizin özgürlüğü için canlarını seve seve ortaya koyan bu kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarıiftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve isimleridir." dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise yaptığı konuşmada 19 Eylül tarihi ve gaziliğin önemine vurgu yaptı.

Atakum Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterilerinin ardından Garnizon Komutanlığı tarafından mini konser verildi. Konuşmaların ardından gaziler tarafından tören geçidi yapıldı. - Kastamonu Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu, yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu söyledi. Programın devamında sinevizyon gösterisi yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

- Sinop Sinop'ta düzenlenen törende, Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkan Vekili Rahim Balfidan ile Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler ve askerler şiirler okudu. Programa, Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkan Vekili Rahim Balfidan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, gaziler ve diğer ilgililer katıldı. - Çorum Çorum'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül'ün, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu. Daha sonra şehitliği ziyaret eden Vali Kılıç ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bırakarak dua etti. Programın sonunda valilik tarafından gaziler ve şehit aileleri onuruna bir restoranda yemek verildi. - Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Tokat Valisi Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, gaziliğin, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.

Özmen, "Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanması, devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi. Şunu herkes bilmelidir ki her ne şekilde olursa olsun kutsal vatan topraklarını hedef alacak olanlar kahraman ordumuzun, kahraman emniyet güçlerimizin, vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkum olacaktır." diye konuştu. Bu arada törende rahatsızlanan 88 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Hardal, polis otosu ile evine gönderildi. - Çankırı Anıt Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi Kore Gazisi Mustafa Kurt şiir okudu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, Türk kahramanlığının, cesaret ve fedakarlığının en büyük örneği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.