HABER

19 Eylül Gaziler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

Samsun, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Samsun, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da tören düzenlendi.

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs, Kore ve Güneydoğu gazilerinin katıldığı törende, Vali Osman Kaymak, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Kaymak, uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan vatanın, şehit ve gazilerin en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, "Milletimizin özgürlüğü için canlarını seve seve ortaya koyan bu kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarıiftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve isimleridir." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise yaptığı konuşmada 19 Eylül tarihi ve gaziliğin önemine vurgu yaptı.

Atakum Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterilerinin ardından Garnizon Komutanlığı tarafından mini konser verildi.

Konuşmaların ardından gaziler tarafından tören geçidi yapıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu, yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu söyledi.

Programın devamında sinevizyon gösterisi yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

- Sinop

Sinop'ta düzenlenen törende, Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkan Vekili Rahim Balfidan ile Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler ve askerler şiirler okudu.

Programa, Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkan Vekili Rahim Balfidan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, gaziler ve diğer ilgililer katıldı.

- Çorum

Çorum'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül'ün, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Daha sonra şehitliği ziyaret eden Vali Kılıç ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bırakarak dua etti. Programın sonunda valilik tarafından gaziler ve şehit aileleri onuruna bir restoranda yemek verildi.

- Tokat

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Tokat Valisi Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, gaziliğin, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.

Özmen, "Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanması, devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi. Şunu herkes bilmelidir ki her ne şekilde olursa olsun kutsal vatan topraklarını hedef alacak olanlar kahraman ordumuzun, kahraman emniyet güçlerimizin, vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkum olacaktır." diye konuştu.

Bu arada törende rahatsızlanan 88 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Hardal, polis otosu ile evine gönderildi.

- Çankırı

Anıt Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi Kore Gazisi Mustafa Kurt şiir okudu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, Türk kahramanlığının, cesaret ve fedakarlığının en büyük örneği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde Esnaf Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

- Amasya

Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ve gaziler bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Amasya Valisi Osman Varol, 19 Eylül'ün gazilerin şeref ve onur günü olduğunu belirterek, "Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Bizim inancımızda şehitlik ve gazilik çok kutsal ve ulvi değerlerdir. Şehit yakınları ve gazilerimiz de her türlü saygıya ve ilgiye layık insanlardır. Sizler bizlerin baş tacısınız. Sizlere her türlü imkanı sağlamak bizlerin asli görevidir." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile diğer protokol üyeleri katıldı.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Parkta ölü bulunduParkta ölü bulundu
Bersuva aşireti liderinin kızı, dillere destan düğünle evlendiBersuva aşireti liderinin kızı, dillere destan düğünle evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"19 Eylül Gaziler Günü" Çorum KASTAMONU Samsun sinop

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.