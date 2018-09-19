19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ordu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun, Trabzon ve Bayburt'ta tören gerçekleştirildi. Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, kurum ve kuruluş temsilcilerinin anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunan etkinlikte Gazi Nurettin Korkmaz, günün anlam ve önemini belirten şiir okudu. Gazi Mehmet Ali Gümüşkaya, törende yaptığı konuşmada, dost bilinen bazı ülkelerin, Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan yıkmak için terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olduğunu söyledi. Gümüşkaya, bu emellerin hiçbirine ulaşılamayacağını vurgulayarak, "Şu an ekonomik saldırı yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti, güçlü bir devlettir, bu saldırıları atlatacak güç ve kudrete sahiptir. Bu saldırılardan nemalanmak, menfaat sağlamak isteyenlerin bizim gözümüzde hainlerden hiçbir farkı yoktur. Vatan aşkının bu gibi durumda ortaya çıkması lazım." dedi. Törene, Vali Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Gümüşhane Gümüşhane Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Türkiye Muharip Gazileri İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende gazi Ali Gürcan Erkan ve Jandarma Yarbay Serdar Çelik günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Törenin ardından Vali Memiş, şehit ve gazi yakınlarını valilik makamında kabul ederek bir süre görüştü. Memiş, burada şehit aileleri ve gazilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bizlere emanetsiniz. Güzel yurdumuzun savunulmasında şehit düşen kahramanlara ve kahramanca mücadele eden gazilerimize minnet duyuyoruz." ifadesini kullandı. Törene, Vali Memiş ve Belediye Başkanı Çimen'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Faruk kaynak, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, kurum müdürleri ile şehit ve gazilerin yakınları katıldı. - Rize Rize Valiliği önündeki törene, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende, Atatürk büstüne çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gazi Muammer Kayış, burada yaptığı konuşmada, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün ve yarın da bayrağa göz diken hainler olacağını belirterek, "Biz bunu biliyoruz. Bu hainler 15 Temmuz'da olduğu gibi vatan ve bayrağı uğruna yediden yetmişe gözünü kırpmadan canını ortaya koyan asil bir millet olduğunu bilsinler. Bir gazi olarak dün cephede düşmana karşı korkusuzca nasıl savaştıysam bugün de yarın da aynı şekilde hiç tereddüt etmeden savaşacağımı bilinmesini isterim." dedi. Jandarma Binbaşı Özgür Çeşmeci milletleri önemli kılan birtakım değerler olduğunu ifade ederek, "Bu değerler o milletin harcıdır. O değerler yaşar ve o değerlerle nefes alır." diye konuştu. Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi. - Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi ve İl Garnizon Komutanlığı çelenklerinin anıta bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Yüzbaşı Barış İçöz yaptı. İçöz, her karışı şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarının savunması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın heyecanı içinde olduklarını söyledi. Okunan şiirlerle devam eden tören, Artvin Valiliği resepsiyon salonunda gaziler onuruna verilen ikramın ardından sona erdi. Törene, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan, İl Garnizon Komutanı Abdurrahman Cengiz Çerçi, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - Giresun Giresun Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Giresun Limanı'nda devam etti. Atatürk'ün Giresun'a gelişinin canlandırıldığı törende, deniz yolu ile getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Harun Sarıfakıoğulları'na teslim edildi. Vali Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, Gaziler Günü ve Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 94. yıl dönümünü kutladı.

Gazilerin her zaman gönüllerde hakettikleri yeri alacağını vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Bu vatan uğruna canı, kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan, her birinin ayrı bir kahramanlık hikayesi bulunan gazilerimizin göstermiş olduğu bu üstün cesaret ve feragat hiçbir zaman hafızalarımızdan silinmeyecek ve unutulmayacaktır." ifadesini kullandı. Törene, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Tökez, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Trabzon Trabzon'da da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Vali Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Seyyah Sağıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından Sağıroğlu ve beraberindekiler, Vali Yavuz'u makamında ziyaret etti.