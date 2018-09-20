19 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları: 5+1 bilen 2 talihli 3 milyon lirayı paylaştı!

19 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları, dün akşam yapılan 901. hafta çekilişi ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan MPİ Genel Müdürlük binasında düzenlenen Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişinde talih iki kişinin yüzüne güldü. 3 haftadır devir eden ve devir sınırının sonuna gelen Şans Topu çekilişi sonucuna göre 5+1 bilen iki talihli, 3 milyona ulaşan büyük ikramiyeyi paylaştılar ve kişi başına 1.5 milyon TL kazandılar. Şans Topu sonuçları ve detaylar haberimizde. 19 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu oyununun 901'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 6, 20, 30 ve artı 1 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 510 bin 165 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Edirne'nin Uzunköprü ve İzmir'in Bayraklı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 22 kişi 3 bin 803 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 416 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 892 kişi 38 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 97 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 89 bin 316 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 425 kişi 7 lira ve 1 artı 1 bilen 187 bin 5 kişi 4 lira ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 972 bin 951 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 111 bin 737 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 880 lira aktarıldı. 12 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 183 bin 491 lira 22 kuruş ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 5 bin 145 lira 40 kuruş, 4 artı 1 bilen 200 kişi 386 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 747 kişi 37 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 271 kişi 21 lira 5'er kuruş, 3 bilen 89 bin 250 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 61 bin 857 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 972 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 800 bin 784 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 25 bin 185 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 571 bin 677 lira 79 kuruş aktarıldı. ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?