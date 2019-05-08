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“19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği ekibi Dragon Bot Bartın’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:06 | Son Güncelleme

Türk bayrağını deniz yoluyla"19 günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında Samsun’a ulaştırmak üzere yola çıkan 15 kişilik Dragon Bot Ekibi Bartın’a ulaştı.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100.

“19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği ekibi Dragon Bot Bartın’da

Türk bayrağını deniz yoluyla"19 günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında Samsun’a ulaştırmak üzere yola çıkan 15 kişilik Dragon Bot Ekibi Bartın’a ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "19 günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında Türk bayrağını deniz yoluyla Samsun’a ulaştırmak üzere yola çıkan 15 kişilik Dragon Bot Ekibi Bartın’a ulaştı.
19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında, İstanbul’dan devraldıkları Türk Bayrağımızı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop sahillerinden 19 gün boyunca kürek çekerek Samsun’a götürmek üzere yola çıkan Dragon Bot Ekibi Amasra ilçesinde Vali Güner ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Dragon Bot Ekibi ile Amasra Öğretmen Evinde bir araya gelen Vali Güner sporcularla bir süre sohbet etti.
Programda Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yrb. Gökmen Gücüyen, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir hazır bulundu. Etkinlik Anı Defterine duygu ve düşüncelerini yazan Vali Güner, Milli Mücadelenin başlangıcının 100. yılı münasebetiyle "19 günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında bayrağımızın İstanbul’dan Samsun’a deniz yoluyla ulaştırılmak üzere yola çıkan Dragon Bot Ekibi sporcularını Amasra ilçemizde karşılamaktan memmuniyet duyduğunu ifade ederek bu anlamlı yolculuğun sağlıkla sonuçlanmasını diledi.

“19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği ekibi Dragon Bot Bartın’da

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