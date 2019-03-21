19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19 bin 19 fidan dikildi

Samsun'da, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan "100. Yıl Kurtuluş Ormanı"nda 19 bin 19 fidan toprakla buluşturuldu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde Türkiye haritası görünümünde oluşturulan "100. Yıl Kurtuluş Ormanı"na 19 bin 19 fidan dikildi.

Alana, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalan ve Türkiye'nin 80 ilinden gelenlerle Samsunlu gençlerden oluşan 81 kız ve 81 erkek öğrenci de kendi şehirlerinden getirdikleri toprakları koyarak fidanlara can suyunu verdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak da Samsun adına ayrılan yere bir fidan dikti.

Kaymak, buradaki konuşmasında, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü için 6-7 aydır hazırlık yaptıklarını söyledi.

Atatürk 100 yıl önce Samsun'a gelirken İstanbul'un işgal altında bulunduğunu hatırlatan Kaymak, "Atatürk, 'Samsun'a geldiğimde ve Samsunlularla görüştüğümde bütün düşüncelerimi gerçekleştireceğime dair kuvvetli bir inanca sahip oldum' diyor. O anlamda, Samsun'a, 'ilk adım şehri' diyoruz. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir. Atatürk'ümüz Samsun'dan ve Samsunlulardan aldığı ruh ve inançla savaşı başlattı. Onun için Kurtuluş Savaşı'nda Samsun çok önemli bir nokta." ifadelerini kullandı.

Kaymak, kurtuluş mücadelesinin halen devam ettiğini, bu nedenle milli hakimiyet ruhunun diri tutulması gerektiğini kaydetti.

Doğa yürüyüşü, izcilik etkinlikleri, offroad yarışı, motosiklet ve halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile öğrenciler katıldı.

