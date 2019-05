19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri

Bu süreç içerisinde pek çok kritik dönüm noktası bulunduğuna ve her dönüm noktasının açtığı yolların da farklı olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

- "Coğrafyası değişmiş olsa da devletimiz hep tektir"

Gazi Mustafa Kemal'in beraberindeki arkadaşlarının da her birinin aynı payeyi taşıdığını söyleyen Erdoğan, "Ankara'ya kadar süren uzun yolculuğu boyunca kendisiyle birlikte hareket eden her komutanın her kamu görevlisinin de sıfatı aynıydı. Çünkü bizim geleneğimizde devletin ismi ve yöneticileri değişir ama ona ebet müddetlik vasfı veren anlayış hep baki kalır. Devleti ebet müddet milletin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla aslında ismi, bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da bizim devletimiz hep tektir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bu kadim tek devlet anlayışının remzi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Geriye dönüp sadece son bin yılımıza baktığımızda dahi şunu görüyoruz; Avrupa'nın ortalarından Afrika'nın derinliklerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm süren ecdattan geriye sadece sevgiye, saygıya, muhabbete ve adalete dayalı hatıralar kalmıştır. Ne sömürgeciliğin ne soykırımın ne zulmün ne de başka herhangi bir utancın, hamdolsun bu milletin sicilinde yeri yoktur." diye konuştu.