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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

Çankırı, Kastamonu, Amasya ve Sinop'ta törenler düzenlendi

Çankırı, Kastamonu, Amasya ve Sinop'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çankırı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından düzenlenen gençlik yürüyüşü, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda sona erdi.

Burada devam eden programda konuşan Gerginci, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattığı günün 100. yılını kutladıklarını söyledi.

Gerginci, Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla tüm dünyaya Türk'ün gücünün gösterildiğini, bu günün de Türk milletine, özellikle gençlere armağan edildiğini anlattı.

Konuşmanın ardından sporcular tarafından gösteriler gerçekleştirildi.

Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuz Çiçek, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da Cevizli Park'ta toplanan vatandaşlar, "Farkındalık ve Gençlik Yürüyüşü" kapsamında Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Asrak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kulüplerinin ve Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin gösterisiyle son buldu.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Amasya

Amasya'da törenler, Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar, 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü'nün ardından Amasya Spor Salonu'nda devam etti.

Vali Osman Varol'un katılımcıları selamladığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tekvando, judo, güreş takımı sporcuları ve halk oyunları ekibi, gösteri gerçekleştirdi.

Gösterilerin sonunda Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceye girmiş Amasyalı sporculara hediyeler verildi.

Tören, Vali Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın spor salonunda kurulan stantları gezmesiyle sona erdi.

- Sinop

Sinop'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Açıkbaş, İskele Meydanı'ndaki törende, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin elden ele, gönülden gönle dolaşmasının ve sonsuz yolculuğa çıkışının 100. yıl dönümünü gurur ve mutlulukla kutladıklarını söyledi.

Programda, spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene, Vali Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ile vatandaşlar katıldı.

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