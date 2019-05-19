Kastamonu'da Cevizli Park'ta toplanan vatandaşlar, "Farkındalık ve Gençlik Yürüyüşü" kapsamında Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuz Çiçek, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Konuşmanın ardından sporcular tarafından gösteriler gerçekleştirildi.

Gerginci, Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla tüm dünyaya Türk'ün gücünün gösterildiğini, bu günün de Türk milletine, özellikle gençlere armağan edildiğini anlattı.

Burada devam eden programda konuşan Gerginci, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattığı günün 100. yılını kutladıklarını söyledi.

Çankırı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından düzenlenen gençlik yürüyüşü, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda sona erdi.

Çankırı, Kastamonu, Amasya ve Sinop'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Asrak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kulüplerinin ve Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin gösterisiyle son buldu.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Amasya

Amasya'da törenler, Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar, 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü'nün ardından Amasya Spor Salonu'nda devam etti.