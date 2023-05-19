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19 MAYIS BUGÜN adliyeler açık mı, kapalı mı? Bugün adliyeler çalışıyor mu? 2023 resmi tatiller takvimi

18.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta adliyelerin açık mı, kapalı mı olduğu konusunda arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. 19 Mayıs'ta adliyelerin tatil durumu merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs adliyeler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda adliyeler tatil mi?

19 MAYIS BUGÜN adliyeler açık mı, kapalı mı? Bugün adliyeler çalışıyor mu? 2023 resmi tatiller takvimi

19 Mayıs'ta adliyelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İşte, 19 Mayıs'ta adliyeler ile ilgili ayrıntılar...

19 MAYIS'TA ADLİYELER AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs'ta adliyeler kapalı olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle adliyeler hizmet vermeyecek.

19 MAYIS'TA ADLİYELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta adliyeler kapalı olacak. Kamu kurumları tatil olacak. Bankalar, noterler, adliyeler de işlemlerine haftanın ilk iş gününde kaldığı yerden devam edecek.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

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19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

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Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

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19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

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Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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