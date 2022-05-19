19 Mayıs kapalı yollar hangileri? İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangileri açık? İşte alternatif güzergahlar!

19 Mayıs kapalı yollar hangileri? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Valiliği'nden '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü' sebebiyle yapılan açıklamanın detaylarına erişmek için internette araştırma yapıyor. Bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanırken İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda alternatif güzergahlara da yer verildi. Peki 19 Mayıs kapalı yollar hangileri? İstanbul'da hangi yollar kapalı, hangileri açık? Yapılan açıklamanın detayları ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

19 MAYIS KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI, HANGİLERİ AÇIK? 19 MAYIS 2022 PERŞEMBE

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

Öğrenci grubunun geçişi sırasında kapatılacak yollar; Rıhtım Caddesi, (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım) Rıhtım Sokak - Albay Faik Sözdener Caddesi, (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu- General Asım Gündüz Caddesi, (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar: Mühürdar Caddesi, Moda Caddesi



