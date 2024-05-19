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19 Mayıs mesajları: En güzel, anlamlı, resimli 19 Mayıs mesajları

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
17.05.2024 15:44
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19 Mayıs'ın özel bir gün olmasının sebebi; bağımsızlık ve özgürlük savaşının başlangıç günü olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, işgal edilen ülkemizin yeniden umutlanması ve bağımsızlık savaşının başlamasının sembolüdür. Bu gün, Türk milletinin birlik ve beraberliği sayesinde ulusal direnişe başlaması ve geleceğe umutla inşa edişini temsil eder. İşte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...

19 Mayıs mesajları: En güzel, anlamlı, resimli 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen ve Türk milletinin bağımsızlık için mücadele etmeye başladığı ilk tarihtir. Bu özel gün, Türk gençlerinin geleceğe umutla bakmasını, sporun ve gençliğin önemini öne çıkarmayı amaçlar. Dolayısıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık için mücadele ettiği inancı ve gençlere verilen önemi yansıtan bir bayramdır.

19 Mayıs mesajları

  • "19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
  • "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
  • "Milletin bağrında temiz bir gençlik yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
  • "Milli amaçlar, milli irade sadece bir kişinin düşünmesinden değil, bütün bir milletin isteklerinin ve emellerinin bir araya gelmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
  • "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
  • "Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümüne gelmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
  • "Vatanımız için canlarını düşünmeden feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
  • "19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük isteğinin inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın güçlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."
  • "Bağımsızlığı için ölümü bile düşünen millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli olur ve esaret zincirini kendi isteğiyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

En güzel, anlamlı, resimli 19 Mayıs mesajları

19 mayıs resmi paylaşmak isteyenler için resimli 19 Mayıs mesajları ise aşağıdaki gibidir:

resimli-19-mayis-kutlama-mesaji

19 mayıs kutlama mesajı

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