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  4. 19 Mayıs okullar tatil mi kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okul var mı, yok mu? Özel sektör ve kamu kurumları...

19 Mayıs okullar tatil mi kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okul var mı, yok mu? Özel sektör ve kamu kurumları...

17.05.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs okullar tatil mi? Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen veliler ve öğrenciler arama motorlarında 2023 resmi tatiller konu başlığını araştırıyor. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların tatil edilip edilmediği sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, okullar ve kamu kurumlarında son durum...

19 Mayıs okullar tatil mi kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okul var mı, yok mu? Özel sektör ve kamu kurumları...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların tatil olup olmayacağı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı günde birçok kişi internetten araştırma yapıyor. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda özel sektör, kamu ve okullar tatil mi?

19 Mayıs 2023 Cuma

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramı ve resmi tatilidir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek.
meb eğitim öğretim sınıf okul

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

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