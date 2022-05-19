19 Mayıs'ta Bursa'da kapalı yollar hangileri? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Bursa Valiliği'nden '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü' sebebiyle yapılan açıklamanın ayrıntılarına erişmek için internette araştırma yapıyor. Bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanırken Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda alternatif güzergahlara da yer verildi. Peki 19 Mayıs'ta Bursa'da kapalı yollar hangileri? Bursa'da hangi yollar kapalı, hangileri açık? İşte alternatif güzergahlar! Yapılan açıklamanın detayları ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

19 MAYIS'TA BURSA'DA KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, programı doğrultusunda 19 Mayıs Perşembe günü "Tophane Saltanat Kapıdan" başlayacak olan Gençlik Yürüyüşü 'nün, Çakırhamam Kavşağını takiben Heykel Atatürk Anıtında son bulacağı bildirildiğinden;

19 Mayıs Perşembe günü saat: 10.00 ile 11.00 saatleri arasında; törenlerin yapılacağı alan ve çevresi ile Gençlik Yürüyüşü'nün yapılacağı güzergâhta, trafik akımı (eski) Devlet Hastanesi önünden (Hasta Yurdu Caddesi) Temiz Caddesi (Kazım Baykal Cad.), Çakırhamam Kavşağı istikameti kapatılacak; Altıparmak Caddesinden Heykele çıkış kapatılarak Cemal Nadir Caddesi, (Demokrasi Meydanına) zorunlu dönüş verilerek Zafer Plaza trafik ışıkları istikametine kapatılacak, Demokrasi Meydanından Atatürk Caddesi istikametine varyant altı ve üstü kapatılarak Altıparmak Caddesine trafik akımı yönlendirilecek ve gerekmesi halinde yakın bağlantılar araç trafiğine kapatılacaktır.

19 Mayıs Perşembe günü Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında; kutlama yürüyüşünün başlayacağı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akuğur Marketi karşısı ile Fatih Sultan Mehmet Cami Kavşağı arası ve Nilüfer Belediyesi istikametinde yürüneceğinden, Fatih Sultan Mehmet Cami kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tuna Kavşağı arası bir yön, Kanuni Caddesi, İnebey Sokak, Emniyet Caddesi ve Cami Sokak güzergâhındaki cadde ve sokaklar ile bağlantı yolları, saat:18.30 ile 20.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları, kapalı olacak yolları dikkate almaları uygun olacağı değerlendirilmektedir."

BURSA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI, HANGİLERİ AÇIK? 19 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Yapılan açıklamaya göre; Fatih Sultan Mehmet Cami kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Tuna Kavşağı arası bir yön, Kanuni Caddesi, İnebey Sokak, Emniyet Caddesi ve Cami Sokak güzergâhındaki cadde ve sokaklar ile bağlantı yolları, saat 18.30 ile 20.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

