19 Mayıs'ta otobüs, metrobüs ve metrolar çalışıyor mu?

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda otobüs, metrobüs ve metrolar çalışıyor mu? sorusu merak konusu oldu. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? sorusu ise vatandaşların gündemde en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi. İşte, ayrıntılar...

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMALAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil olan 19 Mayıs’ta vatandaşların en merak ettiği konulardan birisi de ulaşımın ücretsiz olup olmadığı. Arama motorları üzerinde 19 Mayıs'ta toplu taşımaların çalışmayacağına ilişkin herhangi bir haber bulunmamaktadır. Resmi tatil günlerinden biri olan 19 Mayıs'ta otobüs, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçları bedava olacak.

