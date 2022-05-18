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19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte sağlık ocağı çalışma saatleri

18.05.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı, işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 19 Mayıs Perşembe gününün resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu, kurum ve kuruluşu tatil oluyor ve çalışmıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? İşte 19 Mayıs sağlık ocakları çalışma saatleri.

19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte sağlık ocağı çalışma saatleri

19 Mayıs'ta sağlık ocaklarının açık olup olmadığı birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. 19 Mayıs Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birçok kamu, kurum ve kuruluşları resmi tatil yapıyor ve çalışmıyor. Sağlık ocaklarına gidip ilaç yazdıracak olan birçok vatandaş ise, '19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? İşte 19 Mayıs sağlık ocakları çalışma saatleri.

19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle birçok kamu, kurum ve kuruluşunda resmi tatil ilan ediliyor ve bu kuruluşlar çalışmıyor. Rahatsızlığı nedeniyle aile hekimine gitmek isteyen ile ilaç tedariklerini sağlamak isteyen birçok kişi sağlık ocaklarının 19 Mayıs'ta açık olup olmadığını merak ediyor.

19 mayıs'ta sağlık ocakları çalışıyor mu

19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

SAĞLIK OCAKLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ

Sağlık ocakları hafta sonu kapalıdır. Sağlık ocakları sabah saat 08:00'de açılır. 12:30 / 13:30 arası öğle molasına giren sağlık ocakları akşam saat 17:00'de kapanır.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ocağı
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