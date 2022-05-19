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19 Mayıs Van'da deprem mi oldu? Van son dakika deprem açıklaması! 19 Mayıs 2022 Perşembe son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

19.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Perşembe günü Van'da deprem olduğu yönünde sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan son dakika paylaşımlarının ardından AFAD'dan açıklama geldi. Bu kapsamda 19 Mayıs 2022 Van'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Van son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

19 Mayıs Van'da deprem mi oldu? Van son dakika deprem açıklaması! 19 Mayıs 2022 Perşembe son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

19 Mayıs Perşembe günü saat 13.46'da Van'da deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Van son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

19 MAYIS VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 13.46'da Van, Bahçesaray'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi.

Van, Bahçesaray'daki deprem 6.95 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan deprem paylaşımı:

19 Mayıs 2022 Van'da deprem mi oldu?

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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