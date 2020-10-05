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19 yıl hırsızlık yaptı 54 ay hapis cezası aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde, 19 yıldır başkalarının eşyalarını çalarak internet üzerinden satan kadın 54 ay hapis ve 3 milyon 800 bin dolar para cezasına çarptırıldı.ABD’nin Teksas eyaleti, Dallas şehrinde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Gizli Servis tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu gündeme oturdu.

ABD’nin Teksas eyaletinde, 19 yıldır başkalarının eşyalarını çalarak internet üzerinden satan kadın 54 ay hapis ve 3 milyon 800 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
ABD’nin Teksas eyaleti, Dallas şehrinde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Gizli Servis tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu gündeme oturdu. Soruşturmanın sonucunda, 63 yaşındaki Kim Richardson’ın 19 yıldır ABD genelindeki tüm seyahatlerinde başkalarına ait eşyaları çalarak internet üzerinden sattığını ortaya çıkardı. ABD’li Avukat Ryan K. Patrick tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Kim Richardson’ın 54 ay hapis ve 3 milyon 800 bin dolar para cezasına çarptırıldığını belirterek, “Richardson çok sayıda mağazadan eşya çaldı. Hırsızlık sırasında güvenlik cihazlarını devre dışı bırakmak için hırsızlık aletlerini kullandı ve çalınan eşyaları taşıdığı büyük siyah bir çantaya koyarak mağazadan çıkardı. Aynı zamanda Richardson’ın çaldığı eşyaları internet üzerinden sattığı ve kargoya verdiği kanıtlandı” ifadelerini kullandı. Richardson’a ait 4 hesabın araştırılmasının ardından, çaldığı eşyaların satışından toplamda 3 milyon 800 bin dolar kazandığı belirtildi. Mahkeme Richardson’ın duruşmasında, hırsızlık mağdurlarının bulunmasının “resmen imkansız” olduğunu ifade etti.
Kim Richardson, Aralık 2019’da suçunu kabul ederek gönüllü olarak ABD Cezaevleri Bürosu tesisine teslim olmuştu. Teslim olmasının adından Richardson’ın kontrollü tahliyesine izin verilmişti.

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