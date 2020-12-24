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  4. 19 yıl sonra çözülen cinayetin zanlısı tutuklandı

19 yıl sonra çözülen cinayetin zanlısı tutuklandı

24.12.2020 13:38 | Son Güncelleme:
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19 yıl sonra çözülen cinayetin zanlısı tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın’ı öldürdüğü ortaya çıkan cinayet zanlısı tutuklandı.Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın, Yenikent Mesire Alanında kafası ezilip, boğularak öldürüldü.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın’ı öldürdüğü ortaya çıkan cinayet zanlısı tutuklandı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın, Yenikent Mesire Alanında kafası ezilip, boğularak öldürüldü. Faili meçhul olarak kapatılan dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, yaptıkları operasyon ile H.İ’yi ( 47) gözaltına aldı. H.İ. ile birlikte cinayeti işlediği belirlenen diğer şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
H.İ. emniyetteki sorgusunun ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan H.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 yıl sonra çözülen cinayetin zanlısı tutuklandı

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