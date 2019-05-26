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1919 kişi, satranç oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, '1919 kişi ile Samsun satranç oynuyor' etkinliği düzenlendi.

1919 kişi, satranç oynadı

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, '1919 kişi ile Samsun satranç oynuyor' etkinliği düzenlendi.
Samsun'da, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla '1919 kişi ile Samsun satranç oynuyor' etkinliği gerçekleştirildi. İlkadım ilçesindeki Batı Park tören alanında düzenlenen etkinliğe; Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile çok sayıda öğrenci ve kent sakini katıldı. Etkinlikte 1919 kişi, satranç oynadı.

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1919 kişi, satranç oynadı1919 kişi, satranç oynadı1919 kişi, satranç oynadı1919 kişi, satranç oynadı

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