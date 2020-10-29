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  4. 1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı

1923 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 22:53 | Son Güncelleme

Bursa'da 1923 kişi balona binerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı.

Gemlik Atatürk Stadyumu'nda, Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yılı etkinliklerinde, Kapadokya'dan üç balon getirildi.

Cumhuriyetin kuruluşunu sembolize etmek amacıyla vatandaşların başvurusu arasından seçilen 1923 kişi, balona binmeye hak kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sosyal mesafe kuralları dolayısıyla gruplara ayrılan vatandaşlara farklı saatler verildi. Pandemi dönemi gözetilerek yapılan organizasyon ilgiyle takip edildi. (AA)

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