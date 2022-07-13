HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 1955 model klasik otomobile ahırda restore! 'Her sırrını biliyoruz, ustaya götüremiyoruz'

1955 model klasik otomobile ahırda restore! 'Her sırrını biliyoruz, ustaya götüremiyoruz'

13.07.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da besicilik yapan 62 yaşındaki Abdullah Özyetiş hurda şeklinde aldığı 1955 model klasik otomobili 6 senede restore etti. Büyükbaş hayvanlarını beslediği ahırda aracı restore eden Özyetiş, ''Cıvatasından puluna kadar bunun her şeyini ezberlemiş, her sırrına vakıf olmuşuz. Bu aracı ustaya götürmeye çekiniyoruz. Orijinal görünüme kavuşması ise 6 yılı buldu. Bu tutku bize gençliğimizde bulaştı. Türkiye'de eşi benzeri yok. Bu araçları 2 çocuğuma bırakmayı düşünüyorum'' dedi.

1955 model klasik otomobile ahırda restore! 'Her sırrını biliyoruz, ustaya götüremiyoruz'

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Akşamoldu Mahallesi'nde 10 yıldır besicilik yapan Abdullah Özyetiş, gençlik yıllarından itibaren ilgi duyduğu klasik otomobilleri hurda olarak satın alıp ahırda hayvanlarının arasında restore ediyor. 6 yıl önce satın aldığı 1955 model Ford Fairlane Club Sedan otomobili kaportasından boyasına, elektrik aksamından kapı kilitlerine, döşemelerinden motor parçalarına kadar yenileyen Özyetiş, ardından ruhsat alarak trafiğe çıkardı.

1980'li yıllardan bu yana klasik otomobillere bindiğini belirten Özyetiş, "Hep bu arabalarla büyüdüğümüz ve ehliyeti bu araçlarla aldığımız ve bunlara karşı da yoğun bir ilgimiz olduğu için, hala hayatımızda vazgeçilmez bir tutku. Bindiğimiz arabalar genelde tek kapı, 8 silindir ve zamanın gözde araçları. Hulusi Kentmen neye binmişse, Serdar Gökhan neye binmişse, Cüneyt Arkın neye binmişse biz de onlara biniyoruz ve bundan da keyif alıyoruz" dedi.

Screenshot_14

'ARAÇLARI ÇOCUKLARIMA BIRAKACAĞIM'

Hayvanların bakımından arta kalan zamanda klasik araçlarla ilgilendiğini ve araçların tamamını kendi çabalarıyla restore ettiğini belirten Özyetiş, şunları söyledi: "Bu araçların dizaynını çok iyi bilmek lazım. Bu aracı A'dan Z'ye bir günde söküp 3 günde tekrardan toplayabiliyorum. Cıvatasından puluna kadar bunun her şeyini ezberlemiş, her sırrına vakıf olmuşuz. Bu aracı ustaya götürmeye çekiniyoruz zaten. Bir başka kimsenin elinin değmesine katlanamıyoruz. İlk aldığımızda sadece iskeleti olan arabanın dizaynı 2 senede bitti, tamamen cıvatasından puluna, elektriğinden döşemesine bütün orijinal görünüme kavuşması ise 6 yılı buldu. Bu tutku bize gençliğimizde bulaştı, o zamandan bu zamana kadar bu araçların kaynağını, elektriğini, motor aksamını öğrendik. Şimdiye kadar bu aracı satmayı hiç düşünmedim. 60 bin dolar civarı edeceğini düşünüyorum. Şu anda 1955 model bir hurda araç daha var, Türkiye'de eşi benzeri yok. Onu da yapıp bu araçları 2 çocuğuma bırakmayı düşünüyorum."

Screenshot_15

1955-model-klasik-otomobile-ahirda-restore_6858_dhaphoto5 (1)

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akın akın geldiler! Araç kuyruğu 10 kilometreyi aştı: "Hiç böyle bir trafik görmemiştim"Akın akın geldiler! Araç kuyruğu 10 kilometreyi aştı: "Hiç böyle bir trafik görmemiştim"
Bahçeli'ye hediye gerilime davetiye çıkardı! Bir ülke daha tepki gösterdiBahçeli'ye hediye gerilime davetiye çıkardı! Bir ülke daha tepki gösterdi
"Ben yarım taktım, sen niye çeyrek taktın?" meselesinde yine dehşet!"Ben yarım taktım, sen niye çeyrek taktın?" meselesinde yine dehşet!
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

ABD’de Türkiye ile ilgili önemli gelişme! Geri çektiler…

ABD’de Türkiye ile ilgili önemli gelişme! Geri çektiler…

Üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu! Evde dikkat çeken not...

Üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu! Evde dikkat çeken not...

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var... Sosyal medyadaki not dikkat çekti

Öfkeli koca dehşeti! 2 ölü 1 yaralı var... Sosyal medyadaki not dikkat çekti

Annesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptı

Annesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptı

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

İlginizi Çekebilir

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

Sifonu çekmeden önce kontrol edin! Doktora gitmeniz gerekebilir

Sifonu çekmeden önce kontrol edin! Doktora gitmeniz gerekebilir

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.