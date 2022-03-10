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1987 kışı neler yaşandı? 1987 kışında ne oldu? 1987 kışında İstanbul'da neler yaşandı?

10.03.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1987 kışı gündemde olan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u ciddi bir kar yağışı beklediğini bildirdi. Bu haber sonrası 1987 yılında yağan ve hayatı felç eden kar yağışı akıllara geldi. Vatandaşlar, 1987 kışı nasıldı? 1987 kışında İstanbul'da ne oldu? şeklinde araştırmalara hız verdi. İşte 1987 kışına dair detaylar!

1987 kışı neler yaşandı? 1987 kışında ne oldu? 1987 kışında İstanbul'da neler yaşandı?

İstanbul'a kara kış yeniden geliyor. 9 Mart Çarşamba gecesi etkisini gösterecek olan kar yağışı İstanbul'u etkisi altına alacak. Valilik olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri aldı ve vatandaşları da ikaz etti. Bu haberler 1987 yılında yaşanan kışı akıllara getirdi. 1987 yılında yağan kar halka zor günler yaşatmıştı. Tam olarak 1987'de ne olduğunu bilmeyenler hemen araştırmalara başladı. 1987 kışına dair detayları haberimizde yer verdik...

1987 KIŞI NELER YAŞANDI?

1987 kışı araştırılan konuların başında geliyor. 4 Mart 1987 yılında İstanbul'da yağmaya başlayan kar 1 ay boyunca yerden kalkmadı. O kış kar kalınlığı halkın deyimiyle ''insan boyunu'' aşmıştı. 4 -14 Mart tarihleri arasında etkili olan bu kar fırtınası İstanbul'da tüm yaşamı etkisi altına almıştı. Balkanlar'dan gelen kar yağmaya devam etmiş ve sonunda yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 4 metreyi geçmişti. Hiç kimsenin beklemediği bu fırtına İstanbul'a bir gecede gelmiş ve hava sıcaklığını 9 dereceden -4'e kadar düşürmüştü.

İnsanlar o sabah uyandıklarında bembeyaz bir İstanbul'a uyanmıştı. Kar fırtınası 4 ile 14 Mart tarihlerinde 3 dalga halinde geldi. Bu derece yağacak kardan habersiz olan İstanbul halkının hayatı bir anda tepetaklak oldu. 2 hafta boyunca okullar tatil olurken insanlar işlerine gidemedi. Bu da tüpten ekmeğe kadar her şeyin fiyatı anlık olarak yükselmeye başladı. İstanbul böyle bir kar fırtınası hazırlıksız yakalandığı için yollar uzun bir süre açılamamış, insanlar evlerinde mahsur kalmıştı. Çoğu insan işine dahi gidememişti. Valilik önlemler almada geç kalmış ve pek çok kişi 4 Mart'ta okullara ve işlerine gitmiş, tatil kararı saat 10'da gelmiş ve herkes 40 cm boyundaki karda eve dönmeye çalışmıştı.

Günlerce elektrik ve su yoktu, hayat adeta durmuştu İstanbul'da. Kimse 1987'den sonra böyle yoğun bir kar fırtınası görmedi. Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması 1 ayı buldu. Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller meydana gelmiş, sarkıtlar düşmüştü.

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İstanbul
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