HABER

19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde devam eden 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10'uncu Ulusal Fleboloji Kongresi kapsamında Türk cerrahlar bir uydu sempozyumu düzenledi.

Türkiye'nin yerli ve milli yeni tıbbi cihazlarının tanıtıldığı, 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10'uncu Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne'de ikinci gününde de sürüyor.

Program kapsamında, oturum başkanlığını Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt'un yaptığı bir uydu sempozyumu gerçekleştirilirdi.

"Vasküler Cerrahide Yeni Ufuklar" başlıklı oturumda, Prof. Dr. Bozkurt, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Süleyman Demirel Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turhan Yavuz, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Ferid Cereb, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr Ali Baran Budak başta olmak üzere 12 uzman cerrah, uzmanlık alanları, geliştirdikleri tedavi yöntemleri ve tıbbi cihazlar hakkında bilgi verdi, fikir alışverişinde bulundu.

Sempozyuma katılan Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, AA muhabirine, Türkiye'de yerli ve milli sanayideki gelişmelerin tıbbı cihaz üretimine de yansıdığını söyledi.

Türkiye'de ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanındaki ilerlemelerin yurt dışındaki cerrahlar tarafından da ilgiyle takip edildiğinin altını çizen Dinç, Türkiye'nin bu yolda emin adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

Program, salı gününe kadar devam edecek.

PARTNERMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyorMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
İstiklal Mücadelesi’nin şehit kadınları için deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnıyı taşıdıİstiklal Mücadelesi’nin şehit kadınları için deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnıyı taşıdı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret ettiTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10'u Girne KKTC

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil imha edildi

MSB paylaştı: Bomba yüklü araç böyle imha edildi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

Üniversite öğrencisi trafikte dehşeti yaşadı!

Maganda dehşeti! Defalarca aracına vurdu

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.