HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2,5 aylık suları kaldı! Kuraklığın önüne geçmek için yeni tedbirler aldılar! Uymayanlar ceza ödeyecek

2,5 aylık suları kaldı! Kuraklığın önüne geçmek için yeni tedbirler aldılar! Uymayanlar ceza ödeyecek

15.03.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman ve Şanlıurfa'dan sel nedeniyle acı haberler gelirken Edirne'nin Keşan ilçesinde de kuraklık önlemi için yeni tedbirler alındı. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu sadece iki buçuk aylık içme ve kullanma suyu kaldığını belirtirken tedbirlere uymayanlara 'kabahatlar kanunu'ndan ceza kesileceğini söyledi.

2,5 aylık suları kaldı! Kuraklığın önüne geçmek için yeni tedbirler aldılar! Uymayanlar ceza ödeyecek

Edirne'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan’ın içme ve kullanma suyunun temin edildiği Kadıköy Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 10’a düştüğünü belirterek, ilçenin 2,5 aylık suyunun kaldığını söyledi. Yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik 30 Nisan 2023 tarihine kadar tedbirler alındığını ifade eden Helvacıoğlu, kararlara uymayanlara 'kabahatlar kanunu'ndan ceza kesileceğini söyledi.

400c0276fe4b3958fe0b4dfcdd7c0031

"BU FELAKET BİR ORAN"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımı konusunda alınan tedbirler ile ilgili Kadıköy Barajı'nda basın açıklaması yaptı. Su seviyesinin alarm verir seviyeye geleceğini ısrarla ifade ettiklerini dile getiren Helvacıoğlu, "Kuraklık ve su problemleri yaşadığımız günlere geldik. Akan her damla suyun önemi bugünlerde daha da hissedilir oldu. Bizlerde artık; farkındalık oluşturmaktan öteye geçip acil tedbir ve sıkı önlemler almak durumundayız. Şu an barajımızda yüzde 10 doluluk var ve bu felaket bir oran. Su seviyelerimiz alarm veriyor. Bu durumda; sadece Keşan Belediyesi’nin önlemler alması asla yeterli değil. Yağış olmaması ve kuraklık yaşanması durumunda hayati bir sorun ile yüz yüzeyiz. Vatandaşlarımız ve kentin tüm paydaşları ile bir tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Çünkü artık su paradan kıymetli, yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle, suyumuzu korumak adına önemli kararlar alacağız" dedi.

a921a4695f03593451404307b714dd59

KISITLAMALARA GİDİLECEK! UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK

Konuya ilişkin somut çalışmaların yanında çözüme yönelik önlemler hazırladıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Bu önlem paketimizi belediye encümenimize sunacağız. Bu kapsamda; konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmaması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde mevcut kullanımlar göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto yıkama işletmelerinde su tüketiminin maksimum 20 metreküp bölü ay olarak uygulanması, halı yıkama hamam, tuvalet vb. su tüketimi yüksek olan yerlerde ön ödemeli sayaç takılması, yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç mecburiyeti, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama, damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile kullanımın minimuma indirilmesi. Alınacak bu kararlar, su kaynağı rezervinin yeterliliğine göre belediye encümenince yeniden değerlendirilmek üzere 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.

e6c2de1fc4c984aab79e76c1ce18fe61

"BELEDİYE DENETİM YAPACAK"

Kontrol ve denetimler belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Belediye encümenince su tasarrufuna yönelik olarak alınacak bu kararlara uymayanlar hakkında ‘5326 sayılı kabahatler kanunu’nca cezai işlem yapılacaktır. Bu kararlar Keşan’ın geleceği için alınan kararlardır. Bilmeliyiz ki, evde akan suyun ömrü tasarruf ile uzar. Kaynaklarımızı bilinçli kullanmak adına alacağımız bu basit uygulamalar tasarruf adına önemli tedbirlerdir. Tüm vatandaşlarımızı ve şehrimizin tüm paydaşlarını, suyumuzu korumaya ve yaşam kaynağımız için tasarruflu olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"İKİ BUÇUK AYLIK SUYUMUZ KALDI"

Daha sonra söz alan Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran da Kadıköy Barajı’nda yaklaşık 5 milyon metreküp su bulunduğunu dile getirerek, "Bacamızın bulunduğu yere kadar yaklaşık 2,5 milyon metreküp kullanabiliyoruz. Yağış olmazsa 2,5 aylık suyumuz kaldı. Kumdere’de altı adet kuyumuz vardı. Bir kuyu daha açarak önümüzdeki günlerde aktif hale getireceğiz. Bu kuyular su ihtiyacımızın sadece 3’te 1’ini karşılıyor. İller Bankası’nın daha önce açtığı 6 kuyu ve 2 ilave kuyu projemiz var. Bunun kredilerini istedik. 8 kuyunun hayata geçmesi için 25 milyon lira maliyeti var" dedi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu, 2 liderle beraber sel bölgesine gidiyorKılıçdaroğlu, 2 liderle beraber sel bölgesine gidiyor
ABD İHA'sı ile Rus savaş uçağı Karadeniz'de çarpıştı!ABD İHA'sı ile Rus savaş uçağı Karadeniz'de çarpıştı!
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan kuraklık

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.