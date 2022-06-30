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  4. 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu! 11 besiciyi böyle dolandırdılar

2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu! 11 besiciyi böyle dolandırdılar

30.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. 11 besiciden 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş kurbanlık alıp yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen kişilerin vadeyle hayvan satın alıp, parasını ödemedikleri belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 besicinin mart ayında dolandırıldıkları yönünde yaptığı müracaat sonrası çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerin, satış öncesi tarım müdürlükleri ile belediyelerdeki üst düzey yöneticileri tanıdıklarıyla kendilerini kuvvetli gösterip güven sağlayarak, vadeyle hayvan satın alıp parasını geri ödemediklerini belirledi.

2,5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Araştırmasını derinleştiren polis, kimliklerini belirlediği Doğan P., kardeşi Serkan P. ve müşteri bularak aracılık yapan Murat T.'nin aynı yöntemle toplam 11 besiciden 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş kurbanlık alıp yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun yapmaya çalıştığını saptadı.

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Polis, yaptığı çalışmalarının ardından düzenlediği operasyonla Doğan P., kardeşi Serkan P. ve Murat T.’yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait çiftlikteki aramada, 1 imzalı boş senet, 1 ajanda, 4 şarjör ile kurbanlık olarak satmaya hazırlandıkları havyanlar ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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