2,5 saat boyunca ekrana bakan YouTuber'ı milyonlarca kişi izledi!

YouTube, Instagram ve diğer birçok uygulama insanların canlı yayın yapmasına izin veriyor. Bu yayınlar ile insanlar, belirli bir konuda yayın yapıyorlar, bazen de sadece muhabbet edebilmek için canlı yayın açıyorlar. Fakat Endonezyalı YouTuber Muhammad Didit'in gerçekleştirdiği yaklaşık 2,5 saat süren canlı yayın, bu zamana kadar izlediğiniz tüm canlı yayınları unutturacak cinsten.

YOUTUBER HİÇBİR ŞEY YAPMADAN 2,5 MİLYON İZLENME ALDI

Muhammad Didit, diğer pek çok yayıncı gibi canlı yayınlar açarak ve YouTube'a içerek üreterek para kazanıyor. Endonezya'da yaşayan Didit, son yaptığı yayın ile ise yaklaşık 2,5 milyon kez izlendi. Onun bu kadar izlenmesinin ise herhangi bir nedeni yoktu. Çünkü o 2,5 saat süren yayın boyunca ekrana bakmak ve göz kırpmak dışında hiç ama hiçbir şey yapmadı. Buna rağmen milyonlarca kişi söz konusu yayını izledi.

GÖZÜNÜ KAÇ KEZ KIRPTIĞINI DAHİ SAYDILAR

Bir anda viral hale gelen bu yayın, sosyal medyanın da diline düştü. Birçok kullanıcı, yayını sonuna kadar izlediğini söyledi, birçoğu da buna birkaç dakikadan fazla tahammül edemediğini belirtti. Bazıları ise daha da ileri gitti ve YouTuber'ın yayın boyunca kaç kez gözünü kırptığını saydı. İzleyicinin dediğine göre Didit, 362 kez gözünü kırptı. Onun bu hareketi de yok artık dedirtmeye yetti.

Öyle ya da böyle Muhammad Didit, çok yaratıcılık gerektirmeden 2,5 milyon kişiyi kendi videosuna çekmeyi başardı. Siz de merak ettiyseniz ve sadece ekrana bakan bir insanın videosuna 2,5 saatinizi ayıracak kadar vaktiniz varsa hemen yukarıdan söz konusu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler, tabi böyle bir şey mümkünse.

