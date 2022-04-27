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2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...

27.04.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş popüler Bored Ape Yacht Club'a ait yaklaşık 2,8 milyon dolar değerindeki 91 NFT(Nitelikli Fikri Tapu) çalındı. NFT'lerin sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılan kimlik avı saldırısında çalındığı belirtildi.

2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...

Techradar’da yer alan habere göre, 450 milyon değerindeki girişim olan, BAYC adıyla bilinen ve maymun NFT'leriyle dikkat çeken Bored Ape Yacht Club’a ait Instagram hesabı bilgisayar korsanlarınca hacklendi.

BORED APE YACHT CLUB'IN KURUCU ORTAĞI: BİR DAHA INSTAGRAM'DA...

BAYC'nin kurucu ortağı Garga, bilgisayar korsanlarının aralarında 4 Bored Apes, 6 Mutant Apes ve 3 Bored Ape Kennel Club NFT'sinin de bulunduğu 91 NFT'yi çaldığını açıkladı. Garga, "bir daha Instagram'da önemli hiçbir şeyin paylaşılmayacağını" söyledi.

NFT

Korsanların çaldığı 91 NFT'nin 2,8 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

"NİTELİKLİ FİKRİ TAPU" OLARAK BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türk Dil Kurumu ile yapılan ortak çalışmada, "NFT" terimini "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlemişti. NFT, herkesin erişebildiği bir dijital veri tabanında depolanan ve sahiplik kanıtı bulunan takas edilemez dijital varlıkları nitelendiriyor.

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Bored Ape Yacht Club ise Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş ve üyelerine ayrılmış sanal salonu ve değiştirilemez bir token koleksiyonu olan sanal platform. (AA)

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