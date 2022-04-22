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Çılgınlık büyüyor! Dünyanın en pahalı NFT'si duyuruldu: Satın alan gerçeğine de sahip olacak

22.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'sini duyurdu. Bu mega yat NFT'sini satın alan kişi, yatın gerçeğine de sahip olacak. NFT’nin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Çılgınlık büyüyor! Dünyanın en pahalı NFT'si duyuruldu: Satın alan gerçeğine de sahip olacak

Dünyanın ilk metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'si olarak bir mega yat NFT’sini satışa çıkartacağını duyurdu. NFT’ye ek olarak yat, dünyanın lüks yat gemi tasarımcılarından birisi olan Lukasz Opalinski tarafından inşa edilecek.

BU NFT'Yİ ALAN GERÇEĞİNİ DE ALACAK

Aynı zamanda NFT’ye sahip olan kişi tasarıma dayalı, tamamen gerçek dünyada inşa edilmiş 120 metre uzunluğundaki mega yata da sahip olacak. NFT’yi almak isteyenler çeşitli kripto paralar sayesinde NFT’yi satın alabilecek.

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NFT’nin fiyatı ise 400 milyon dolar olarak belirlendi. (İHA)

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