Çılgınlık büyüyor! Dünyanın en pahalı NFT'si duyuruldu: Satın alan gerçeğine de sahip olacak

Dünyanın ilk metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'si olarak bir mega yat NFT’sini satışa çıkartacağını duyurdu. NFT’ye ek olarak yat, dünyanın lüks yat gemi tasarımcılarından birisi olan Lukasz Opalinski tarafından inşa edilecek.

BU NFT'Yİ ALAN GERÇEĞİNİ DE ALACAK

Aynı zamanda NFT’ye sahip olan kişi tasarıma dayalı, tamamen gerçek dünyada inşa edilmiş 120 metre uzunluğundaki mega yata da sahip olacak. NFT’yi almak isteyenler çeşitli kripto paralar sayesinde NFT’yi satın alabilecek.

NFT’nin fiyatı ise 400 milyon dolar olarak belirlendi. (İHA)

