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  4. 2 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber, Senden Daha Güzel...

2 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber, Senden Daha Güzel...

03.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting Sonuçları açıklandı. s2 Ağustos Salı günü yeni bölümleri yayınlanan dizi ve programların ardından merak konusu oldu. Dünün yayın akışında Fox Ana Haber'in dışında MasterChef Türkiye, Senden Daha Güzel gibi iddialı yapımlar yer aldı. Peki "2 Ağustos 2022 Salı, Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi?" İşte 2 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları...

2 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber, Senden Daha Güzel...

Reyting Sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki 2 Ağustos 2022 Salı, Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi oldu? Reyting Sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

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2 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

2 Ağustos 2022 Salı akşamı günü MasterChef Türkiye, Senden Daha Güzel gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

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Reyting sonuçları açıklandı.

İşte 2 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları:

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de ekrana gelen “Senden Daha Güzel”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Senden Daha Güzel” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

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1 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda, birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

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AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

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20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef türkiye
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