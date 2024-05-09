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  4. SON DAKİKA | Antalya'da faciadan dönüldü! Uçağın ön tekeri patladı, burun üstü iniş yaptı

SON DAKİKA | Antalya'da faciadan dönüldü! Uçağın ön tekeri patladı, burun üstü iniş yaptı

09.05.2024 12:30
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Son dakika haberi: Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Son dakika haberine göre İstanbul Havalimanı'nda dün facianın eşiğinden dönülürken bugün de Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda büyük tehlike atlatıldı. Almanya'nın Köln şehrinden havalanan Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inerken ön tekeri patladı. Uçan ön dikme üzerine inerken, yolcular uçaktan tahliye edildi. Pistte hasar oluştu.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamada bulundu;

"Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir."

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DÜN İSTANBUL'DA YAŞANMIŞTI

ABD merkezli dev kargo şirketine ait uçak dün ön iniş takımları açılmayınca İstanbul Havalimanı'na gövde üzerine zorunlu iniş gerçekleştirmişti.

Facianın eşiğinden dönülürken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Uçağın ön iniş takımlarının hidrolik arızası nedeniyle açılmadığı bildirilmişti.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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