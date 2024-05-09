Benzin döküp evini yakmaya kalktı, polise söyledikleri şaşkına çevirdi! '7.65 hastasıyım zaten...'

Korkutan olay, dün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi 459 sokak üzerinde bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan D.A., beraber yaşadığı annesi ve ğlu evdeyken, benzin dökerek evi yakmaya kalkıştı. Benzin kokusunu hisseden D.A.'nın annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi D.A.'yı evi yakmadan etkisiz hale getirirken, itfaiye ekibi ise her ihtimale karşı evi kontrol etti.

'7.65 HASTASIYIM ZATEN'

D.A. evden çıkarılırken bir polis memuruna, "Silahını çek önümden. 7.65 hastasıyım zaten, önüme koyup durma bak" dedi. D.A., polis ekibi eşliğinde ambulansla hastaneye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





