2 Aralık günlük burç yorumları: Ani ve beklenmedik durumlara hazır olun! 2 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

2 Aralık Perşembe günün ilk yarısında Ay Akrep burcunda ilerliyor. Ay ve Satürn-Uranüs karesini gerçekleştiği günün ilk yarısında ani ve beklenmedik olaylara, plan ve hesapların dışında gelişmelere açık olacağız. Akşam saatlerinde gerçekleşen Ay-Neptün üçgeninin etkisiyle ise birilerine maddi, manevi açıdan destek verebiliriz.

Aslan burçları bugün ev düzeniyle ilgilenirken, Akrep burcu ise çevresiyle arasında gerginlikler yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren hızlı kararlar alabilir, bazı kararsızlıklarınızı geride bırakabilirsiniz. Finansal konularda hızlı bir ilerleyiş içinde olabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde soğuk rüzgarlar esebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ilişkilerinizdeki mevcut dengeler aniden değişebilir. Partnerinizden sürpriz tavırlar görebilirsiniz. İş ilişkilerinizde doğru dengeler içinde olmaya çalışın. İlişkilerde finansal konular konuşulabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren güne dair planlarınız değişebilir. Bedensel yorgunluklar hissedebilirsiniz. Spor ve sağlıklı beslenme enerjinizi toparlayabilir. Geleceğe dair yeni düzen planları kurabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız ön planda olacaktır. Sabah saatlerindeki kasvetli enerjiler öğle saatleriyle birlikte dağılabilir. Endişe ve karamsar duygular içinde olmamaya özen gösterin.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde anlık planlarla hareket edebilir, ani gerilimlere kapılmaya açık olabilirsiniz. Evinizin düzeniyle ilgilenmek, yaşam ve çalışma alanlarınızı toparlayıp düzenlemek daha iyi hissettirebilir. Fazlalıklardan kurtulma zamanı.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde sorgulayıcı ve araştırmacı olabilirsiniz. Kardeşlerle ilişkiler öne çıkabilir. İş hayatınızda önemli bir görüşme yapabilirsiniz. Şaşırtıcı haberler gelebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Çalışma ortamınızda veya günlük işlerinizde plan değiştiren durumlar olabilir. Ruh sağlığınıza özen gösterin. Spiriütel çalışmalar gündeminizde olabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde tavır değişikliklerine gidebilirsiniz. Bazı insanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir, zıtlaşma ve çatışma durumlarına açık enerjiler olabilir. Duygu dünyanızda aşırılıklara gitmeye karşı dikkat edin.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Sabah saatlerinden itibaren işiniz, eğitiminiz veya gelecek planlarınız için bir araştırma ve öğrenme süreci içinde olabilirsiniz. Sorumluluklar ön planda.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde eski arkadaşlarınızla görüşebilir, geçmişi yad edebilirsiniz. Duygularınızı ve düşüncelerinizi gizlemeye daha yakın olduğunuz bir gün. Aşırılıklara ve abartılara kaçarak düşünmekten kaçının.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde hem iş hem özel hayatınızda daha şüpheci, kontrollü, gizemli olabilirsiniz. Hayatınızın farklı alanlarında daha fazlasını isteyebilir, daha fazlasını talep edebilirsiniz. Annenizle ilişkiniz ön planda olabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içinde son dakika planları yapılabilir, hızlı karar değişikliklerine gidebilirsiniz. Manipüle etme ve manipüle olma enerjisi daha güçlü çalışıyor. Karşınızdakilerin söyledikleri düşüncelerinize ve atacağınız adımlara etki edebilir.



