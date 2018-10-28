2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli’ye geldi.Bakan Yardımcısı Ersoy, ilk olarak beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile iki jandarma personelimizin şehit olduğu, Nazımiye ilçesi Sarıyayla Köyü Sarıbudak mezrası kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı dağlık alana giderek incelemede bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, incelemelerin ardından beraberindekilerle daha önce görev yaptığı Nazımiye ilçesine giderek, Kaymakamlığı ziyaret etti.

Ardından Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Sonel ile makamında bir süre görüşüp, ilde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alıp, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,beraberindekilerle 2.Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda jandarma özel harekat timleriyle bir araya geldi.