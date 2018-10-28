HABER

2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 22:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Nazımiye ilçesi kırsalında önceki gün yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle iki güvenlik görevlisinin şehit olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli’ye geldi.Bakan Yardımcısı Ersoy, ilk olarak beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile iki jandarma personelimizin şehit olduğu, Nazımiye ilçesi Sarıyayla Köyü Sarıbudak mezrası kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı dağlık alana giderek incelemede bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, incelemelerin ardından beraberindekilerle daha önce görev yaptığı Nazımiye ilçesine giderek, Kaymakamlığı ziyaret etti.

Ardından Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Sonel ile makamında bir süre görüşüp, ilde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alıp, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,beraberindekilerle 2.Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda jandarma özel harekat timleriyle bir araya geldi.

va

"2 KAHRAMANIMIZI ŞEHİT VERDİK, ACIMIZ BÜYÜK"

Burada JÖH’lere hitap eden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Tunceli bölgesinde son aylarda tarihimizde görülmemiş bir başarıya imza atıldı. Terör örgütünün hainlerine vatanımızın, milletimizin malının, canının ve namusunun düşmanlarına ve bu düşmanlığını onlar üzerinden kullananların maşalarına tarihte hiç görülmemiş şekilde dersler verdiniz. Kendilerine, bu coğrafyanın dağlarını, mağaralarını yuva yapmış alçaklar, bugün sizlerin mücadelesi ve gücü sayesinde kafalarını inlerinden çıkaramaz hale geldiler. Devletimizin, milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın teşekkürlerini sunmak için aranıza geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Bu çetin coğrafyada, böyle bir mücadele verilirken şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Bu kahramanlarımızı her zaman minnetle yad ediyoruz. Nazımiye kırsalda yapılan faaliyetle 2 kahramanımızı şehit verdik. Acımız büyük. Ancak, milletimizin kanını emen bu hainlere tarihte olmadığı kadar güzel bir üstünlük yakalamışken, bir tek terörist bile kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir"dedi.

jan

'ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK! ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK'

Ardından konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise Cumhurbaşkanının emir ve direktifleriyle, tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin sürdürüleceğini söyledi. Terörle mücadelenin milli bir dava olduğuna dikkat çeken Orgeneral Çetin, "Terörle mücadele güvenlik kuvvetlerimizin Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam ettirecekleri bir davadır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlarımız 80 milyon milletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımız bu konuda bize büyük destek vermektedirler. Halkımızın desteği ve hayır duaları ile güvenlik kuvvetlerimizin etkili operasyonları ile bu mücadele kısa bir süre içerisinde bitecektir. Şu anda dağdaki terörist sayısının dörtte üçünü etkisiz hale getirdik. Şu anda ülke genelinde 700’ün altında terörist var dağlarda. Bunların tamamını tek bir terörist kalmayıncaya kadar temizleyeceğiz. Ölmek var dönmek yok. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. 2 gün önce 2 kardeşimiz bu bayrak için şehit oldular. Hepimizin canı ve kanı bu bayrak için feda olsun” ifadelerini kullandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kartepe ZirvesiKartepe Zirvesi
İzmir'de 6 bin kişilik zeybek gösterisiİzmir'de 6 bin kişilik zeybek gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker şehit Mehmet Ersoy İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin donarak şehit olan askerler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.