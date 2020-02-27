2 askerimizin şehit edilmesinden sonra TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Esad Rejimi'nin hava saldırılarında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB, şehit haberlerinin ardından düzenlenen misilleme saldırılarında 114 resim askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın devamında, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!