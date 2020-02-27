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2 askerimizin şehit edilmesinden sonra TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 01:55 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin saldırıları sonucunda şehit olan iki askerimizin ardından TSK'nın düzenlediği saldırılarda 114 Esed Rejimi unsuru etkisiz hale getirildi.

2 askerimizin şehit edilmesinden sonra TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Esad Rejimi'nin hava saldırılarında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB, şehit haberlerinin ardından düzenlenen misilleme saldırılarında 114 resim askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

114 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın devamında, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
İdlib TSK Esad şehit

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