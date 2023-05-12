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'2 bin 500 dolara alıcı buluyor' O balığı böyle sağıyorlar! 'Ekonomik değeri çok yüksek'

12.05.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı gerçekleştirildi. Mersin balığının etinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, ekonomik değerinin yüksek olduğunun altını çizdi. Kurtaoğlu, "Bu balığın havyarı, bugün itibarıyla dünya piyasasında yaklaşık 2 bin 500 dolar gibi fiyatlarla alıcı bulabiliyor" dedi.

'2 bin 500 dolara alıcı buluyor' O balığı böyle sağıyorlar! 'Ekonomik değeri çok yüksek'

Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, gazetecilere, yaklaşık 12 yıl önce nesli tükenmekte olan Mersin balığının üretimi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Çalışmaların başarıyla tamamlandığını belirten Kurtoğlu, "Almanya'dan getirttiğimiz döllenmiş yumurtalar ile üretimimize başladığımız balıklarımız 11 yaşının üzerine ulaştı. Sibirya ve Karaca mersin balığı olmak üzere iki farklı tür balığımız var." dedi.

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"BU YIL İLKBAHARDA ÜRETİMİMİZ BAŞARIYLA BAŞLADI"

Kurtoğlu, ilk yumurtaları geçen yıl aldıklarını vurgulayarak, "Ürettiğimiz yavrularımız yaklaşık 500 grama ulaştı. Bu yıl ilkbaharda üretimimiz başarı ile başladı. Amacımız üretim yapmak, bölgemize ekonomik getirisi yüksek olan bir türün kazandırılmasını sağlamak." diye konuştu.

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"YAKLAŞIK 2 BİN 500 DOLAR GİBİ FİYATLARLA ALICI BULABİLİYOR"

Mersin balığının ekonomik değerlerinin yüksek olduğunun altını çizen Kurtoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mersin balığı, eti çok kıymetli bir balık. 250 milyon yıldır dünyamızda değişmeden durabilen türlerinden birisi. Fakat son yıllarda nesli yok olmakla karşı karşıya. Karadeniz'de doğal olarak 6 türü bulunuyordu fakat insan etkileri ve denizin değişen çevresel şartları nedeniyle 3'ü tamamen yok olmuş durumda. Bu balığın havyarı, bugün itibarıyla dünya piyasasında yaklaşık 2 bin 500 dolar gibi fiyatlarla alıcı bulabiliyor." (AA)

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