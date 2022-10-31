HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 bin metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı

2 bin metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı

31.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen projede jeotermal kaynak suyu bulundu.

2 bin metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi mevkiinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde yapılan çalışmalarda açığa çıkan jeotermal kaynak suyu mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı olarak turizm ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirilecek.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, alanda incelemelerde bulundu. Vali Su, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kentte bir termal su kaynağını bulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yapılan etüt çalışmaları ile sonucunda 8 Haziran 2022’de Büyükşehir Belediyesi ile MTA’nın sondaj çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Vali Su, ilk tespitlere göre yaklaşık 2 bin metrelerde 60 derece sıcaklığında su çıktığını belirtti.

“Termal turizmi, seracılık ve ısıtmada kullanılması planlanıyor”
Vali Su, ilk analizlerde suyun mineral seviyesinin yüksek olduğunu, saniyede 25 litre su elde edildiğini kaydederek mevcut durumun değişkenlik gösterebileceğini aktardı.

Vali Su, “İnanıyorum ki burada bulduğumuz termal su kaynağı, ilimizin başta termal turizmin gelişmesine, seracılık faaliyetlerinin gelişmesine, ısıtma konusunda da çok ciddi bir destek sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdiden ilimize bulduğumuz termal su kaynağının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Çalışmalarımız bundan sonra da hızla devam edecek. Bunların detay çalışmaları, analiz çalışmaları, bunların tamamını MTA ile birlikte yapıp gerçekleştirmiş olacağız. Sonra da burada inşallah güzel tesisler yapılarak ilimizin ülkemizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.
Vali Su’ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları ve MTA yetkilileri eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına başladıEreğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına başladı
Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı varHindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyorGüney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Tüm dünya merak ediyordu! İlk yorum geldi

Tüm dünya merak ediyordu! İlk yorum geldi

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.