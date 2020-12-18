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  4. 2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı

2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı

18.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mezar taşını Kayseri'ye satmaya götüren H.D., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D.'nin elinde tarihi eser olduğu ve satmak için Kayseri'ye götüreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, H.D.'yi Göksun'un Mahmutbey Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. H.D., ekipler tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 119 santim uzunluğunda, 30 santim genişliğinde olan mezar stelinin ise işlemlerin ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

DHA

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