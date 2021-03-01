HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 2 bin yıllık tören arabası bulundu!

2 bin yıllık tören arabası bulundu!

01.03.2021 09:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2 bin yıllık tören arabası bulundu!

İtalya'daki Pompeii antik kentinde yapılan arkeolojik kazılarda erotik motiflerle süslenmiş dört tekerlekli bir tören arabası neredeyse tamamen sağlam bir şekilde gün yüzüne çıktı.

Napoli kenti yakınlarındaki Pompeii Arkeoloji Parkı'nda yapılan çalışmalarda, antik kenti çevreleyen duvarların kuzeyinde bulunan bir villada yapılan kazılarda benzersiz bir araç bulundu. Üzerinde bronz ve demir erotik süslemelerin bulunduğu dört tekerlekli atlı aracın özel seramonilerde kullanıldığı tahmin ediliyor.

indir

Civita Giuliana villasında yapılan kazılarda ortaya çıkan aracın yakınlarında 3 at fosili de bulundu.

Pompeii Arkeolojik Parkı Direktörü Massimo Osanna, "Antik dünyanın bilgisinin ilerlemesi için büyük önem taşıyan bir keşif. Bu araba, 15 yıl önce Trakya'da, Yunanistan'ın Bulgaristan sınırı yakınlarında bulunan bir mezardan çıkarılan araçlarla benzerlik gösteriyor, ancak onlar bu son bulduğumuz gibi süslemelere sahip değildi." açıklamasında bulundu.

İtalya Kültür bakanı Dario Franceschini ise keşfi "Büyük bilimsel değeri olan bir keşif. Pompeii bizleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Yirmi hektarlık alan kazılmaya devam ettikçe de uzun yıllar daha şaşırtacak." sözleriyle değerlendirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Aynı anda iki kadınla evli olduğu ortaya çıkmıştı! Polisten ilginç çözümAynı anda iki kadınla evli olduğu ortaya çıkmıştı! Polisten ilginç çözüm
Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkeziMilli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkezi
Anahtar Kelimeler:
İtalya

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Görür görmez telefonuna sarıldı! Denizde gülümseten anlar

Görür görmez telefonuna sarıldı!

Aynı anda iki kadınla evli olduğu ortaya çıkmıştı! Polisten ilginç çözüm

Aynı anda iki kadınla evli olduğu ortaya çıkmıştı! Polisten ilginç çözüm

Çılgın hemşire: Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Çanakkale'de sığırcık kuşları, gökyüzünde şov yaptı

Gökyüzünde şov yaptılar

O oyuncaklar tarihe karışıyor!

O oyuncaklar tarihe karışıyor!

Yer: Hatay! Gören hayrete düşüyor: Bu binanın çöktüğünü düşünenler var

Bu bina Türkiye'de tek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.