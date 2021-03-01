2 bin yıllık tören arabası bulundu!

Napoli kenti yakınlarındaki Pompeii Arkeoloji Parkı'nda yapılan çalışmalarda, antik kenti çevreleyen duvarların kuzeyinde bulunan bir villada yapılan kazılarda benzersiz bir araç bulundu. Üzerinde bronz ve demir erotik süslemelerin bulunduğu dört tekerlekli atlı aracın özel seramonilerde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Civita Giuliana villasında yapılan kazılarda ortaya çıkan aracın yakınlarında 3 at fosili de bulundu.

Pompeii Arkeolojik Parkı Direktörü Massimo Osanna, "Antik dünyanın bilgisinin ilerlemesi için büyük önem taşıyan bir keşif. Bu araba, 15 yıl önce Trakya'da, Yunanistan'ın Bulgaristan sınırı yakınlarında bulunan bir mezardan çıkarılan araçlarla benzerlik gösteriyor, ancak onlar bu son bulduğumuz gibi süslemelere sahip değildi." açıklamasında bulundu.

İtalya Kültür bakanı Dario Franceschini ise keşfi "Büyük bilimsel değeri olan bir keşif. Pompeii bizleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Yirmi hektarlık alan kazılmaya devam ettikçe de uzun yıllar daha şaşırtacak." sözleriyle değerlendirdi.



