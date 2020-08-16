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2 çocuk babasıydı! Pompalı tüfek dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 21:04 | Son Güncelleme

Karaman’da iki çocuk babası adam, bir kadın tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

2 çocuk babasıydı! Pompalı tüfek dehşeti

Olay, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Köfün (36) iki arkadaşıyla birlikte yol kenarındaki ağaçlık alanda piknik yaptığı sırada yanlarına otomobille gelen S.E. (26) isimli kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E. yanında getirdiği pompalı tüfekle Köfün’e iki el ateş ederek vurdu.

OLAY YERİNDE TESLİM OLDU

Köfün, kanlar içinde yere yığılırken, S.E. yardıma gelen Köfün’ün iki arkadaşına da gelmemeleri için tüfekle ateş açtı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde iki çocuk babası adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ekiplerine teslim olan S.E. ise ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

CCO

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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