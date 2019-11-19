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“2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu” Samsun’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek “II.

“2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu” Samsun’da

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek “II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu”na ev sahipliği yapacak.
28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında organize edilecek sempozyumda; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin olmak üzere akademiden uzmanlar ağırlanacak.
Samsun’da düzenlenecek en önemli etkinliklerden biri olan II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu’nun 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 09.00’da OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılış töreni gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek ve toplam 4 oturumda tamamlanacak sempozyumun açılış konuşmaları ise TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Akademi Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin tarafından gerçekleştirilecek.

“Su Ürünleri ve Sağlık”
“Su Ürünleri ve Sağlık” alt başlığının masaya yatırılacağı sempozyum hakkında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla su ürünleri avcılığı ve üretimi yönünden dünyanın şanslı ülkeleri arasında olduğunu söyledi. Su ürünleri üretiminin, zaman zaman olumsuz medya baskısına maruz kaldığını ifade eden Prof. Şeker, çevresel standartlarla uyumlu, çevreye etkisi en aza indirilmiş ve teknolojiyle entegre olmuş üretim sistemlerinin yaygınlaşmasına acilen gereksinim duyulduğunu vurguladı. Türkiye’de su ürünleri konusunda sağlığımızı doğrudan etkileyen en büyük problemlerden birinin istilacı, invazif türler olduğu bilgisini de veren Şeker, zehirli olmaları nedeniyle bu türlerin tüketilmediğini, özellikle balon balıklarının av araçlarına zarar vermesi ve az da olsa insana saldırı vakalarının görülmesi dolayısıyla toplum üzerinde son derece negatif etki gösterdiğinin altını çizdi. Başkan Şeker, tüm bunlar ve benzeri pek çok sorunun, II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu’nda mercek altına alınacağını kaydetti.
Prof. Dr. Şeker ayrıca, “Düzenlenecek olan sempozyumda beslenme ve sağlığımız için çok önemli olan su ürünlerinin tüketimini artırmanın önemi vurgulanacak, konu hakkında bilinç ve farkındalık oluşturulacak, doğru bilinen yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak, su ürünlerinin insan sağlığı açısından önemi detaylandırılarak kamuoyuna duyurulacak. Akademi tarafından hazırlanacak sonuç raporu sayesinde ise ilgili kurum ve kuruluşlar; konu hakkındaki sorunlar, saptamalar, alınması gereken tedbirler ve çözüm önerileri bağlamında bilgilendirilecek” dedi.

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