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2 günde 12 askerimiz şehit oldu! İYİ Parti'den yas çağrısı: Aldığımız nefes onların sayesinde

23.12.2023 20:02 | Son Güncelleme:
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Dün gece ve bu akşam gelen haberler tüm ülkeyi kahretti. Dün 6 bugün 6 olmak üzere 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Hain terör örgütüne yapılan saldırılar ise misliyle devam ediyor. Tüm Türkiye'yi üzen haberlerin ardından İYİ Parti, Milli Yas ilan edilmesi için çağrıda buldu.

2 günde 12 askerimiz şehit oldu! İYİ Parti'den yas çağrısı: Aldığımız nefes onların sayesinde

Milli Savunma Bakanlığından gelen acı haberler kahretti. Dün Irak'ın kuzeyinde 6 kahraman askerimiz şehit olmuştu. Bugün de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen haberle üzüldük. 6 kahraman askerimiz daha şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Sıcak temasın devam ettiği bölgede 13 terörist ise etkisiz hale getirildi.

İYİ

MİLLİ YAS TALEBİ

Hain saldırının ardından siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. İYİ Parti ise iki gündeki toplam 12 şehit verilmesinin ardından Milli Yas ilan edilmesi için çağrıda bulundu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve bareberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz.Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir.Aziz ruhları şad olsun!" ifadelerine yer verdi.

MSB'den acı haber! Pençe Kilit Bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu MSB'den acı haber! Pençe Kilit Bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

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şehit İYİ Parti
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