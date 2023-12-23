2 günde 12 askerimiz şehit oldu! İYİ Parti'den yas çağrısı: Aldığımız nefes onların sayesinde

Milli Savunma Bakanlığından gelen acı haberler kahretti. Dün Irak'ın kuzeyinde 6 kahraman askerimiz şehit olmuştu. Bugün de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen haberle üzüldük. 6 kahraman askerimiz daha şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Sıcak temasın devam ettiği bölgede 13 terörist ise etkisiz hale getirildi.

MİLLİ YAS TALEBİ

Hain saldırının ardından siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. İYİ Parti ise iki gündeki toplam 12 şehit verilmesinin ardından Milli Yas ilan edilmesi için çağrıda bulundu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve bareberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz.Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir.Aziz ruhları şad olsun!" ifadelerine yer verdi.