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  4. Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe Kilit bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu, 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe Kilit bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu, 13 terörist etkisiz hale getirildi

23.12.2023 18:55 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. Bölgede sıcak çatışma devam ediyor. Belirlenen hedeflere ani hava harekatları düzenleniyor. Son bilgilere göre çatışmada 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe Kilit bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu, 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bir acı haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde, PKK tarafından yapılan hain saldırıda 6 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. 13 terörist de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

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Bakanlıktan yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

DÜN DE 6 ŞEHİDİMİZ VARDI

Dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyinden de acı haber gelmiş, 6 kahraman askerimizin şehit olduğu duyurulmuştu.


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Asker Irak kahraman
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